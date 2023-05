Estudante come obra de arte em museu da Coreia do Sul

Um estudante de arte sul-coreano comeu uma banana que fazia parte da exposição "WE" do artista italiano Maurizio Cattelan no Leeum Musuem of Art, em Seul, na Coreia do Sul. O aluno disse que estava com "fome" porque não tinha tomado o pequeno-almoço.Segundo a BBC, depois de comer a banana, o estudante Noh Huyn-soo colou a casca à parede. Mais tarde, o museu colocou uma nova banana no mesmo sítio, noticiaram os meios de comunicação social locais.O Leeum Musuem of Art disse aos meios de comunicação social que não vai pedir indemnização ao estudante uma vez que a banana em exposição é substituída a cada dois ou três dias."Danificar uma obra de arte também pode ser visto como uma obra de arte, achei que isso seria interessante... Não está lá gravado para ser comido?", disse o estudante da Universidade Nacional de Seul à KBS.Quando foi informado do incidente, o artista Maurizio Cattelan disse: "Não há problema nenhum".Esta não é a primeira vez que bananas utilizadas para o trabalho de Cattelan são comidas por um visitante. Em 2019, o artista David Datuna retirou a banana da parede depois de a obra de arte ter sido vendida por 120 mil dólares (cerca de 109 mil euros) na Art Basel em Miami.O incidente, que aconteceu este sábado, foi registado por um amigo de Noh.