Japão e Coreia do Sul reforçam laços e vão retomar "diplomacia de vaivém"

Os líderes do Japão e da Coreia do Sul, reunidos, esta quinta-feira, em Tóquio para tentar reforçar os laços bilaterais, concordaram em retomar as visitas diplomáticas recíprocas, anunciou o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida.

"Concordámos em retomar a diplomacia de vaivém, em que os líderes do Japão e da Coreia do Sul, seja qual for o formato, façam visitas frequentes" aos países um do outro, disse Kishida, citado pela agência francesa AFP.

O anúncio foi feito à margem de um encontro de Kishida com o Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol.

Tóquio também anunciou, esta quinta-feira, o levantamento das restrições à exportação de produtos para semicondutores para a Coreia do Sul, impostas em 2019, e Seul vai retirar a queixa sobre a questão junto da Organização Mundial do Comércio.

A visita de dois dias de Yoon marca a cimeira mais importante entre Tóquio e Seul em 12 anos, depois de os dois países terem estado em desacordo em relação a disputas históricas.

Yoon e Kishida, que só se tinham encontrado à margem de eventos internacionais, deverão realizar ainda esta quinta-feira uma conferência de imprensa conjunta.

A Coreia do Norte marcou a cimeira em Tóquio com o disparo de um míssil balístico intercontinental, que caiu no mar do Japão horas antes da chegada de Yoon à capital japonesa.

O Presidente sul-coreano, que também pode ser convidado por Kishida para a cimeira do G7 em Hiroshima, em maio, fez do restabelecimento dos laços com Tóquio uma prioridade máxima desde a sua eleição há um ano.

"O Governo japonês juntar-se-á a nós na abertura de um novo capítulo nas relações Coreia-Japão", disse Yoon numa entrevista com vários meios de comunicação social, incluindo a AFP.

O passado tem pesado no relacionamento bilateral, marcado pela colonização japonesa da península coreana (1910-1945) e, em particular, a questão das "mulheres de conforto" coreanas, as escravas sexuais dos soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial.

A eleição de Yoon e as crescentes preocupações com as repetidas provocações da Coreia do Norte e as ambições regionais da China suscitaram esperanças de um desanuviamento entre as duas democracias vizinhas.

"Mudanças radicais estão a afetar as relações internacionais", disse à AFP Yuki Asaba, professor de Estudos Coreanos da Universidade Doshisha, da cidade japonesa de Quioto.

Isto "torna mais urgente que Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul coordenem" e reforcem as suas capacidades de dissuasão, acrescentou.

O professor Park Won-gon da Universidade Ewha de Seul disse à AFP que o resultado da cimeira dependerá do grau em que Kishida "está disposto a pedir desculpa" pelos crimes passados do Japão.

Tóquio disse que mantém o seu pedido histórico de desculpas feito nos anos 1990 por ações em tempo de guerra, mas muitos na Coreia do Sul consideram-no insuficiente e criticam o plano de Yoon de compensação pelos trabalhos forçados.

No início de março, o Governo de Seul aprovou um plano para compensar os sul-coreanos sujeitos a trabalhos forçados pelo Japão na primeira metade do século XX, sem qualquer envolvimento financeiro direto de Tóquio.

A aproximação entre Seul e Tóquio tem sido bem recebida internacionalmente, especialmente por Washington, que quer a reconciliação dos seus aliados asiáticos mais próximos.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, visitou Seul e Tóquio em janeiro, para reforçar a cooperação com os dois aliados numa região considerada importante para a segurança euro-atlântica.