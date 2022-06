Biden considera essencial cooperação com Japão e Coreia do Sul

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, considerou esta quarta-feira essencial a cooperação norte-americana com o Japão e a Coreia do Sul e manifestou preocupação com a possibilidade de testes nucleares da Coreia do Norte.

Segundo a agência de notícias Associated Press (AP), o presidente norte-americano manifestou-se "profundamente preocupado" com a possibilidade de a Coreia do Norte estar a testar armas nucleares, depois de um encontro em Madrid com o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e com o Presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-Yeol, à margem dos trabalhos da cimeira da NATO, que decorre na capital espanhola.

O primeiro-ministro japonês, também citado pela AP, afirmou que um teste nuclear norte-coreano deva ter uma resposta trilateral (EUA, Japão e Coreia do Sul).