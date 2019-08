Estudante envia foto do novo quarto à mãe... mas esquece-se de tirar objeto comprometedor da cabeceira da cama

Ella Martine, uma jovem estudante univeritária orgulhosa da sua nova casa, decidiu mandar uma fotografia do seu quarto à mãe após a insistência da progenitora.A cantora e compositora da Califórnia, estudante na universidade de Chapman, esqueceu-se no entanto de um pequeno pormenor... deixou umas algemas presas na cabeceira da cama. O pormenor não passou despercebido aos olhos atentos da mãe que de imediato a questionou sobre as mesmas."Agradável. Excepto as algemas", assinalou a mãe de Elle. A jovem partilhou a conversa desconfortável no Twitter e a publicação conta já com milhares de reações."A minha mãe tem pedido fotos do meu novo quarto... finalmente enviei uma", escreveu na rede social com as imagens da troca de mensagens com a mãe a acompanhar.Elle afirma que teve de ser criativa com a justificação para presença daquele objeto no quarto. "Disse-lhe que minha colega de quarto estava a fazer uma curta-metragem para as aulas, mas ela não acreditou em mim", escreveu a compositora.A mãe não acreditou na desculpa da filha e disse-lhe para tirar o objeto dali pois "não são elegantes".Um dos utilizadores do Twitter deixou um conselho para a jovem. "Verifique sempre três vezes a fotografia antes de a enviar", lê-se.