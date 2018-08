Estudo confirma que as mulheres conduzem melhor que os homens

Sexo masculino tem quatro vezes mais probabilidade de cometer uma infração.

Um estudo britânico, levado a cabo pelo Confused.com, um site de comparação de preços, concluiu que as mulheres são melhores condutoras que os homens. A investigação confirma que as mulheres têm menos probabilidade de se envolverem em acidentes e cometem menos infrações, como tal usufruem de seguros mais baratos.

Os homens registam uma probabilidade de cometer uma infração quatro vezes maior que as mulheres, sendo que na condução sobre o efeito do álcool a probabilidade sobe para cinco.

De acordo com a investigação, 23% dos homens confessam não fazer sinal de pisca quando mudam de faixa, contra apenas 17% de mulheres que revelam esse mau hábito na estrada.

Do total de mais de 585 mil condutores britânicos levados a tribunal em 2017, cerca de 79% eram homens.

No entanto, o mesmo site avança que as mulheres saem a perder no que diz respeito ao exame de condução. Análises apontam para o facto dos homens serem mais rápidos na hora de aprender a conduzir, dado que as mulheres têm maior taxa de reprovação nas escolas de condução.