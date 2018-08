Vai preso depois de publicar vídeo a conduzir a 300 quilómetros por hora

William Jefferson, um jovem norte-americano, exibiu-se nas redes sociais enquanto acelerava um Dodge até às 187 mph (milhas por hora), o equivalente a 301 km/h, numa estrada da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. As imagens publicadas serviram de prova em tribunal e William acabou preso.

O jovem foi presente a juiz e acusado de praticar corridas ilegais e condução perigosa, as imagens publicadas pelo próprio foram as provas suficientes para condenar o norte-americano de 22 anos.

As imagens inicialmente publicadas foram entretanto eliminadas, no entanto alguns excertos ainda continuam nas redes sociais.





Only on #ABC11 the wild video of a street racing stunt in wake county. If you can believe it, the car got up to 198 MPH! @NCSHP pic.twitter.com/7kL4vBqSju