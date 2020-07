Estudo confirma: Vacina BCG reduz risco de morte por coronavírus

A vacina BCG - administrada em Portugal em recém-nascidos, em dose única, fazendo parte do Plano Nacional de Vacinação desde 1965 - que serve para proteção contra a tuberculose pode mesmo reduzir o risco de morte em pacientes infetados com a Covid-19, confirma um novo estudo.



Investigadores sediados nos Estados Unidos estudaram vários países com diferentes níveis de uso da vacina BCG e descobriram que há uma forte ligação entre os países que têm elevado nível de vacinados com esta vacina e menos mortes provocadas pelo coronavírus, avança o jornal britânico Daily Mail.





Segundo os cientistas, em locais com prevalência da vacina, houve também uma menor taxa de letalidade por coronavírus.A nível mundial é produzida em quantidade limitada e, nos últimos anos, têm ocorrido roturas de stock em vários países, incluindo Portugal. Apesar disso as taxas de cobertura desta vacina no País têm-se mantido elevadas (acima de 95%), segundo o site da Sociedade Portuguesa de Pediatria.