Estudo demonstra que pessoas com sangue Tipo A têm maior probabilidade de contrair coronavírus

As pessoas com sangue do Tipo A têm maior probabilidade de apanhar coronavírus do que aquelas com sangue Tipo O.

A conclusão é de um estudo realizado em Wuhan, o epicentro da doença na China, que descobriu que as pessoas com sangue Tipo A têm maior risco de morrer da doença.

Segundo o estudo, publicado aqui, o sangue do Tipo O é mais comum entre a população (34%) do que o Tipo A (32%). Entre os pacientes analisados com a doença Covid-19, as pessoas do Tipo O representam 25%, enquanto do Tipo A representavam 41%.

A correlação precisa de ser novamente analisada, uma vez que os investigadores não sabem o porquê da infeção variar de acordo com o Tipo sanguíneo.

No estudo participaram no estudo 2.173 doentes diagnosticados com coronavírus, incluindo 206 pessoas que morreram após terem contraído o vírus.

Os investigadores compararam os resultados dos pacientes infetados em Wuhan com 3.694 pessoas não infetadas na mesma região.

Dos 206 pacientes que morreram, 85 tinham sangue Tipo A, equivalente a 41% de todas as mortes. 52 das pessoas que morreram eram do Tipo O, representando um quarto de todas as mortes.

Os investigadores garantem no entanto que não é preciso entrar em pânico devido ao Tipo de sangue. "Se o seu sangue é do Tipo A, não significa que será necessariamente infectado, assim como se é do Tipo O, também não significa que esteja absolutamente seguro. Precisa de continuar a lavar as mãos e seguir as medidas emitidas pelas autoridades."