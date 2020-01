Estudo revela que mulheres solteiras e sem filhos estão entre as mais felizes

Mulheres solteiras e sem filhos encontram-se entre as pessoas mais felizes, conforme estudo. De acordo com o psicólogo Paul Dolan, as tarefas e responsabilidades domésticas de uma mulher casada e com filhos estão na origem deste resultado.Durante a palestra dada no Hay Festival, Paul Dolan, professor da London School of Economics, confirmou que mulheres solteiras e sem filhos tendem a viver mais anos e de forma mais saudável do que quem vive sob as consequências de se ser mãe e esposa.De acordo com o psicólogo, o estigma de que a meta de vida de uma mulher é casar e ter filhos tem que acabar e que, hoje em dia, é mais provável uma mulher de 40 anos ser mais feliz sozinha do que acompanhada.Durante a apresentação Paul Dolan explicou ainda que, ao contrário do que acontece com as mulheres, os homens tendem a ser mais felizes a nível pessoal após casarem e terem filhos.