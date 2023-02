Os Estados Unidos da América abateram esta sábado o balão chinês que sobrevoava o espaço aéreo americano desde quinta-feira, de acordo com a agência Reuters.Dois funcionários norte-americanos disseram à Associated Press que a administração do presidente norte-americano, Joe Biden, planeava derrubar o balão uma vez que este sobrevoasse o Oceano Atlântico para que os restos pudessem ser recuperados, de acordo com a televisão norte-americana CBS News.Em atualização