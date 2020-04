O estado de saúde do líder da Coreia do Norte é um dos segredos de estado mais bem guardados e apenas um círculo interno muito pequeno e de confiança tem acesso à informação. A obesidade e o excesso de tabaco podem estar entre as causas do agravamento do estado de saúde de Kim Jong Un. Kim Il Sung, no passado dia 15 de abril, e desde aí se levantaram algumas especulações sobre o estado do líder norte-coreano.O estado de saúde do líder da Coreia do Norte é um dos segredos de estado mais bem guardados e apenas um círculo interno muito pequeno e de confiança tem acesso à informação. A obesidade e o excesso de tabaco podem estar entre as causas do agravamento do estado de saúde de Kim Jong Un.

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, estará em estado crítico e a lutar pela vida desde a semana passada, altura em que realizou uma cirurgia cardiovascular, segundo avançam a Bloomberg e a CNN, citando uma fonte oficial dos EUA.Apesar de envolta em mistério, a condição de saúde de Kim Jong Un é crítica, revelou uma fonte secreta ao Governo de Trump. Kim Jong Un perdeu as comemorações do aniversário do avô e fundador do estado,