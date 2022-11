Os Estados Unidos condenaram o lançamento de um míssil balístico intercontinental (ICBM) disparado esta quinta-feira pela Coreia do Norte, e apelaram à aplicação rigorosa das sanções da ONU contra Pyongyang.

O lançamento "sublinha a necessidade de todos os países implementarem plenamente as resoluções do Conselho de Segurança" da ONU de sancionar a Coreia do Norte, disse o porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Ned Price.

O lançamento do ICBM parece ter falhado, disse o exército sul-coreano.