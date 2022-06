EUA prometem resposta "rápida e contundente" em caso de teste nuclear da Coreia do Norte

A secretária de Estado adjunta dos Estados Unidos, Wendy Sherman, garantiu esta terça-feira uma resposta "rápida e contundente" caso a Coreia do Norte avance com um teste nuclear.

Sherman deixou a garantia depois de se ter reunido, no fim de semana, em Seul, com o homólogo sul-coreano, Cho Hyun-dong, para discutir os recentes lançamentos de mísseis e a possibilidade de um sétimo teste nuclear norte-coreano, como avançou a agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap.

"Qualquer teste nuclear seria uma violação completa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU", sublinhou Sherman, acrescentando que "haverá uma resposta rápida e contundente a tal teste".