Eurodeputados aprovam a entrada da Croácia no espaço Schengen

O Parlamento Europeu aprovou esta quinta-feira a entrada da Croácia no espaço Schengen de livre circulação e consequente abolição de fronteiras internas, faltando apenas o aval do Conselho da UE para a conclusão do processo.

O relatório do eurodeputado Paulo Rangel (PSD) foi aprovado com 534 votos a favor, 53 contra e 25 abstenções, tendo-o PE apelado ao Conselho da União Europeia (UE) que continue o processo e adote uma decisão final sobre a abolição de controlos de passageiros nas fronteira internas da Croácia antes do final do ano.

"A Croácia foi submetida à avaliação mais completa para a adesão a Schengen de qualquer país da UE até à data", salientou Rangel, em comunicado, acrescentando que Zagreb cumpriu 281 recomendações em oito áreas da legislação de Schengen.

"A Comissão e o Conselho confirmaram a disponibilidade do país para aplicar na íntegra as regras de Schengen. O Parlamento Europeu concorda plenamente: o levantamento dos controlos nas fronteiras internas deve ocorrer até ao final deste ano", disse ainda.

O espaço Schengen inclui 26 países (22 Estados-membros da UE, incluindo Portugal, a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega e a Suíça).