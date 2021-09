Eurodeputados pedem à China que respeite estatuto de Macau

O Parlamento Europeu (PE) pede à China que respeite o estatuto de Macau e deixe de interferir nas eleições e funcionamento dos media, num relatório aprovado em Estrasburgo esta quinta-feira.

No relatório sobre uma nova estratégia UE/China, aprovado por 570 votos a favor, 61 contra e 40 abstenções, o PE insta a China a respeitar a Lei Básica de Macau, que estará em vigor até 2049, e as disposições da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa que impedem qualquer interferência nos processos eleitorais do país e no funcionamento dos meios de comunicação social.

Os eurodeputados recordam que, "depois de proibirem cerimónias para assinalar o aniversário do massacre de Tiananmen e de pressionarem as organizações de comunicação social a adotarem uma linha editorial pró-China, este verão, as autoridades chinesas excluíram 21 candidatos, a maioria dos quais membros de movimentos pró-democracia", da participação nas eleições legislativas em Macau, realizadas no dia 12 de setembro.