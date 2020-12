Europa 'fecha-se' no Natal e Ano Novo enquanto Portugal alivia medidas contra a Covid-19

Grande parte da Europa teme já uma terceira onda da pandemia do novo coronavírus devido à chegada do Natal e Ano Novo. Estas datas serão decisivas para uma o número de novos casos em janeiro e fevereiro. Enquanto há países europeus a fechar comércio e a antecipar as férias escolares, Portugal, por exemplo, prevê aliviar as restrições para as celebrações de Natal e Ano Novo. A Alemanha, que já tinha decretado seis semanas de restrições, tomou a decisão de apertar ainda mais as medidas.Mesmo os países com um menor número de casos temem que o Natal e o Ano Novo sejam o rastilho para um aumento no número de novos casos. Depois da Alemanha, França, Países Baixos, Itália e Reino Unido anunciaram medidas mais duras.depois do Governo ter decretado o nível de alerta 'tier 3' - muito alto - em algumas áreas do sudeste de Inglaterra como em Essex ou Kent.O Reino Unido atingiu o pico de casos na segunda vaga a meio de novembro e apresentava até ao início de dezembro um declínio da curva de novos casos, mas os valores voltaram novamente a subir nos últimos dias., que termina esta terça-feira. Permanecem ainda assim medidas bastante restritivas como o recolher obrigatório, museus, cinemas e teatros fechados. O País não conseguiu reduzir os números preocupantes e os valores de casos por 100 mil habitantes continuam acima do esperado. O toque de recolher obrigatório às 20h00 será suspenso na véspera de Natal, mas no Ano Novo estará em vigor.Angela Merkel anunciou este fim de semanade janeiro. A vida pública estará quase por completo encerrada. Os bares e restaurantes vão fechar durante seis semanas exceto os que disponibilizem serviço de comida para fora. As lojas vão também estar encerradas, exceto as farmácias e lojas de alimentação. As férias de Natal nas escolas também começaram mais cedo.Osdevido ao aumento de novas infeções - atualmente nas 10 mil por dia. As escolas vão encerrar e as profissões que obriguem ao contato devem também ser suspensas. O recolher obrigatório não será imposto mas os cidadãos já foram convidados a sair o menos possível. Igrejas e outro tipo de locais religiosos vão manter-se abertos e as competições desportivas vão manter-se sem público.. O país viu a curva de novos casos decrescer nas últimas semanas mas milhares de italianos saíram à rua nos últimos dias para realizar compras, o que deixa o Governo e as autoridades apreensivos. Em cima da mesa está um novo confinamento de 24 de dezembro até 2 de janeiro, com encerramento de lojas, bares e restaurantes e o recolher obrigatório. A decisão deverá ser conhecida na próxima semana.Por outro lado,. A circulação entre concelhos será totalmente permitida no Natal e proibida entre as 00h de 31 de dezembro e as 05h de 4 de janeiro. A circulação na via pública vai ser permitida no Natal e Ano Novo mas com algumas restrições a nível de horário. Os restaurantes vão manter-se a funcionar e nas noites de 24, 25 e 31 podem permanecer abertos até à 1h00.