"Europa perdeu um dos seus mais extraordinários líderes": Durão Barroso lamenta morte de Jacques Delors

O antigo presidente da Comissão Europeia José Manuel Durão Barroso considerou que a "Europa perdeu um dos seus mais extraordinários líderes" com a morte de Jacques Delors, esta quarta-feira em França.

"Com a morte de Jacques Delors, antigo presidente da Comissão Europeia com quem tive a honra e o prazer de colaborar em tantas ocasiões, a Europa perdeu um dos seus mais extraordinários líderes. Alguém que combinava os 'pequenos passos' da integração europeia com o ideal de uma Europa unida", considerou em nota enviada à Lusa Durão Barroso, que liderou a Comissão entre 2004 e 2014.

Jacques Delors morreu esta quarta-feira em Paris aos 98 anos, informou a sua filha Martine Aubry à agência France Presse (AFP).