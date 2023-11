Evacuada cidade no sudoeste da Islândia devido a ameaça de erupção vulcânica

As autoridades islandesas concluíram a retirada de três mil habitantes de uma cidade no sudoeste do país devido a ameaça de uma erupção vulcânica.O Gabinete Meteorológico da Islândia (IMO) declarou no sábado que existia um risco "considerável" de erupção na península de Reiquiavique, porque a dimensão da intrusão de magma subterrâneo e a velocidade a que se desloca eram várias vezes superiores às medidas anteriormente registadas na zona.A Agência de Proteção Civil da Islândia ordenou durante a noite a evacuação total de Grindavik, uma cidade piscatória próxima, embora tenha sublinhado que não se tratava de uma evacuação de emergência.Nos últimos anos, a região de Reykjanes assistiu a várias erupções em zonas despovoadas, mas, segundo as autoridades, o atual surto representa um risco imediato para a cidade.