Ex-Bond Girl Tanya Roberts morre 24 horas após anúncio prematuro da sua morte

A morte da estrela foi anunciada prematuramente pelo agente Mike Pingel no domingo, tendo levado vários meios de comunicação a anunciar a morte de Roberts. Porém, segunda-feira, o agente desmentiu a informação que havia anunciado no dia anterior após o hospital ter contactado Lance O'Brien.







Do anúncio da morte de Tanya à revelação de que ainda estava viva

Lance O'Brien recebeu uma chamada em direto no programa Inside Edition e ficou imediatamente em lágrimas: "Agora estão a dizer-me que ela está viva?". O marido da atriz recordou que não a podia visitar no hospital, devido às restrições impostas pela Covid-19 e sublinhou que, na última comunicação do hospital, lhe tinham dito que Tanya "não tinha resistido, apesar de estar ligada a um ventilador".



O agente deu poucos detalhes sobre a confusão afirmando apenas que "acreditava verdadeiramente que Tanya tinha morrido". Mais tarde veio alertar: "Ela ainda não está fora de perigo, atualmente não está. Está tudo muito complicado. Continuem a rezar por ela".

De acordo com a publicação The Hollywood Reporter, citando o agente da artista, a atriz Tanya Roberts estava internada num hospital da cidade californiana desde que desmaiara na rua, a 24 de dezembro, enquanto passeava os seus cães.



A atriz norte-americana Tanya Roberts contracenou com Roger Moore no filme "007 - Alvo em Movimento" ("A View to a Kill", 1985).



Em Portugal, Tanya Roberts é conhecida pela série "Que Loucura de Família" ("That's the 70's"), produzida de 1998 a 2004, e por "Os Anjos de Charlie" (1976-1981), de que fez a última temporada.