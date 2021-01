Atriz conhecida pelos filmes de James Bond dada como morta... afinal está viva

A notícia, anunciada por ambos, foi agora desmentida pelos mesmos. Segundo o marido da atriz, o hospital contactou-o esta manhã para o informar que a mulher, de 65 anos, ainda estava viva numa reviravolta insólita.





A atriz norte-americana Tanya Roberts, que contracenou com Roger Moore no filme "007 - Alvo em Movimento" ("A View to a Kill", 1985), e cuja morte foi anunciada este domingo, está afinal viva, garantem agora o marido, Lance O'Brien, e o agente da estrela, Mike Pingel.A notícia, anunciada por ambos, foi agora desmentida pelos mesmos. Segundo o marido da atriz, o hospital contactou-o esta manhã para o informar que a mulher, de 65 anos, ainda estava viva numa reviravolta insólita.

De acordo com a publicação The Hollywood Reporter, citando o agente da artista, a atriz Tanya Roberts estava internada num hospital da cidade californiana desde que desmaiara na rua, a 24 de dezembro, enquanto passeava os seus cães.



Em Portugal, Tanya Roberts é conhecida pela série "Que Loucura de Família" ("That's the 70's"), produzida de 1998 a 2004, e por "Os Anjos de Charlie" (1976-1981), de que fez a última temporada.