Ex-chefe de gabinete de Trump entrega-se numa prisão da Geórgia

Mark Meadows, ex-chefe de gabinete de Donald Trump na Casa Branca, entregou-se hoje na prisão do condado de Fulton, na Geórgia, onde é acusado, juntamente com o ex-presidente Republicano, de tentar falsificar as presidenciais de 2020.

O antigo chefe de gabinete dirigiu-se à prisão, na cidade norte-americana de Atlanta, para tirar as suas impressões digitais e uma fotografia para o seu processo judicial, sendo posteriormente libertado sob fiança de 100 mil dólares (92,5 mil euros).

Meadows tentou evitar esse procedimento solicitando que o seu julgamento fosse transferido de um tribunal estadual da Geórgia para um tribunal federal, mas o pedido foi negado.