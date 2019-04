Ex-cozinheira da família real revela rituais da princesa Diana

Carolyn Robb trabalhou para a família real durante 11 anos.

A ex-cozinheira da família real revelou alguns rituais que a princesa Diana tinha com o príncipe Harry, satisfazendo-lhe algumas das suas vontades.

De acordo com Carolyn Robb, que trabalhou para a família real durante 11 anos, Diana deixava que o filho mais novo comesse tortas de café ao pequeno almoço e ajudava as empregadas nas limpezas.

Numa entrevista ao The Sunday Times, a antiga chefe de cozinha do Palácio afirmou que a ‘princesa do povo’ permitiu sempre que os filhos desfrutassem de alguns prazeres da vida.

O ex-chefe também revelou que Diana sempre foi muito ativa na cozinha e que, inclusive, ajudava muitas vezes nas limpezas.

"A princesa Diana era muito simples. Gostava de coisas simples, saladas, carne assada, suflês. Ela e o princípe Charles eram muito diferentes, ele era um pouco mais exigente", avançou Carolyn, que trabalhou na casa real desde 1989.

"Depois do divórcio real (em 1996), continuei a trabalhar como chef de cozinha para o príncipe Carlos até 2000. Nas lancheiras de William e Harry, tentava colocar biscoitos e panquecas para que eles se sentissem mais confortáveis naquele momento mais difícil", rematou.