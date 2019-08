Ex-estrela porno vive como sem-abrigo no subsolo de Las Vegas

Jenni Lee foi em tempos uma das mais bem sucedidas atriz porno de todos os tempos, conhecida pelos fãs da indústria como Stephanie Saddora. Mas hoje, a mulher de 37 anos vive nos túneis subterrâneos da cidade de Las Vegas, nos EUA, e enfrenta várias dificuldades financeiras.O caso foi descoberto por uma equipa de filmagens holandesa que estava a fazer um documentário sobre o subsolo da cidade norte-americana, cujos túneis foram construídos para proteger a cidade de possíveis cheias, mas que servem também de abrigo a muitos mendigos.Jenni foi descrita pela equipa como "irreconhecível", apesar de não ter abandonado a profissão de atriz porno há muito tempo. No site de pornografia PornHub, o seu último vídeo data de há um ano atrás e a sua página continua a somar mais de 40 mil subscritores.O documentarista decidiu retratar a história desta mulher, que aceitou dar o seu testemunho para as câmaras. Apesar de falar com alguma tristeza daquilo que já foi no passado e que já não é, Jenni afirma que vive feliz hoje em dia.A ex-atriz explica que sente que no lugar onde vive as pessoas são mais "tolerantes" e "genuínas". Quando questionada sobre a possibilidade de se mudar para um lar que acolhe sem-abrigos, Jenni respondeu: "Porque faria isso?".O labirinto de túneis que percorre a cidade de Las Vegas ao longo de cerca de 200 quilómetros é o lar de pelo menos 300 sem-abrigo, muitos dos quais toxicodependentes.As autoridades têm conhecimento deste flagelo, no entanto, nad conseguem fazer perante a astúcia destes "ocupas", que montam as tendas onde dormem longe das saídas dos túneis.