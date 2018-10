Ex-marido de Tina Turner levou-a a um bordel na noite de núpcias

Cantora divorciou-se há 40 anos de Ike Turner, artista de blues, com quem estava casada desde 1962.

A cantora está agora casada com o produtor alemão Erwin Bach. Nos últimos anos, tem sofrido alguns problemas de saúde. De acordo com a sua nova biografia, o novo companheiro salvou a sua vida ao doar um dos seus rins para um transplante.



Em Julho deste ano, perdeu um filho, Raymond Craig Bullock Hill, encontrado morto em sua residência, em Studio City, na Califórnia.

Tina Turner divorciou-se há 40 anos de Ike Turner, artista de blues, com quem estava casada desde 1962. Além dos relatos de violência e abuso, a artista revela agora um novo episódio da relação: "Adivinhem onde fomos? A um bordel, no dia do nosso casamento."Em entrevista ao Daily Mail, Turner descreveu a experiência como "perturbadora". "Estive triste o tempo todo, prestes a chorar, mas não havia como escapar. Não podíamos sair dali até que o Ike estivesse pronto e ele estava a divertir-se muito", disse a cantora. "A experiência foi tão perturbadora que eu a apaguei, arranhei e criei um cenário diferente, uma fantasia de fuga romântica", acrescentou.Segundo Turner, atualmente com 78 anos, "as pessoas não conseguem imaginar o tipo de homem que ele [Iker] era". "Um homem que leva a sua mais recente mulher a um espetáculo pornográfico ao vivo, logo após a cerimónia do seu casamento", descreveu."Ali fiquei sentada, naquele sítio imundo, a ver o Ike do canto do olho e a pensar 'Ele gosta mesmo disto? Como é possível?'", acrescentou a artista.