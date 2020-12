Ex-mulher de Bezos, dono da Amazon, doou mais de 3 mil milhões em quatro meses

MacKenzie Scott, a ex-mulher de Jeff Bezos, dono da Amazon, já doou cerca de três mil milhões de euros nos últimos quatro meses.O dinheiro foi entregue a diversos bancos alimentares e a fundos de ajuda de emergência. MacKenzie Scott está entre as vinte pessoas mais ricas do Mundo, a sua fortuna vem desde a relação com o 'patrão' da Amazon e homem mais rico do Mundo, Jeff Bezos.Mais de 380 instituições de caridade receberam as ajudas entregues por MacKenzie.Também Jeff Bezos entregou vários milhares de milhões de euros para pesquisas relacionadas com as alterações climáticas.