Explosão em casa na Pensilvânia faz cinco mortos

Uma explosão ocorrida na passada quinta-feira numa casa na Pensilvânia, Estados Unidos da América, fez cinco mortos. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas e as autoridades já estão a investigar o caso.

A explosão aconteceu por volta das 20h00 em Pottstown, no noroeste da Filadélfia. Segundo o NBC, as autoridades tinham afirmado que, inicialmente, apenas haviam quatro mortos. O presidente do município de Pottstown, Justin Keller, disse esta sexta-feira que cinco pessoas morreram na explosão e duas ficaram feridas. Há ainda uma pessoa em estado crítico e outra foi submetida a uma cirurgia.

Na sequência da explosão, as autoridades revelaram que duas pessoas continuam desaparecidas.