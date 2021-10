deixou pelo menos 80 mortos e 100 feridos

Uma poderosa explosão numa mesquisa xiita em Kunduz, no Afeganistãoesta sexta-feira.O incidente aconteceu durante a manhã no momento em que decorria um serviço de oração.A informação foi dada pelo jornalista que está no país, Barzan Sadiq, que também partilhou imagens do pânico da população após a explosão.De acordo com um funcionário da organização não governamental Médicos Sem Fronteiras, a explosão matou pelo menos 50 pessoas e feriu mais de 90, admitindo que este número venha a aumentar, à medida que cheguem novas informações do local.