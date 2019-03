Explosão em mina de ouro no Brasil faz dois mortos e três feridos

Uma explosão numa mina de ouro no interior do estado brasileiro da Bahia, na madrugada desta sexta-feira, deixou dois trabalhadores mortos e três feridos. A mina, da empresa mineradora Leagold, localiza-se na zona rural de Teofilândia, a 173 quilómetros de Salvador, a capital da Bahia.

A explosão ocorreu pouco depois da meia-noite, hora local, três da madrugada em Lisboa, durante o turno da madrugada, conhecido como "Corujão".





Todas as vítimas foram levadas para hospitais de Teofilândia e de Serrinha, outra cidade da região, mas dois mineiros não resistiram aos ferimentos. De acordo com informações colhidas por agentes da Polícia Militar que estiveram na mina, a explosão aconteceu quando os mineiros realizavam o chamado "trabalho de frente". Essa tarefa consiste na preparação dos explosivos que serão usados em seguida para detonar um novo ponto de mineração, mas algo não correu como habitualmente e a explosão aconteceu antes do previsto.