Extrema-direita 'invade' campos de concentração na Alemanha

Os campos de concentração Nazi na Alemanha estão a ser cada vez mais visitados por elementos de grupos neo-nazis e negacionistas do holocausto, que acabam por perturbar as visitas guiadas aos locais.Os extremistas de direita estão a tornar-se um problema cada vez maior para os campos de concentração em Buchenwald, no este da Alemanha, segundo avança o diretor do memorial, Volkhard Knigge, citado no jornal britânico Daily Mail.O diretor do museu alega mesmo que vários elementos neo-nazis se infiltram em grupos para perturbar as visitas e que se filmam para depois se promoverem no seio dos grupos extremistas.Só no campo de concentração de Buchenwald, pelo menos 56 mil pessoas foram mortas, entre elas estavam judeus, presos políticos e prisioneiros de guerra da União Soviética.