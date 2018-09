Fã de Harry Potter casa com homem que se parecia com Ron Weasely

Casal deu o nó no dia em que a personagem interpretada por Daniel Radcliffe fazia anos.

Uma mulher, fã da saga Harry Potter, não queria acreditar nas semelhanças entre Steven e Ron Weasely quando o viu pela primeira vez.Mal o conheceu, Allison de 45 anos, ofereceu trabalho a Steven, de 30 anos, no cinema onde trabalhava. Para felicidade da mulher, também ele era fã de Harry Potter e desde aí que nunca mais se largaram.

"Entrevistei Steven há vários anos. Ele era ruivo e nós demos-lhe o emprego porque ele parecia Ron Weasely", afirma Allison.

um Ford Anglia azul, o carro u sado por Harry e Ron na Câmara Secreta, a

Como tal, pareceu apropriado que o casamento se realizasse no dia 31 de julho, aniversário de Harry Potter, interpretado por Daniel Radcliffe, e que toda a cerimónia tivesse como tema a saga.Os noivos deslocaram-se até ao registo civil ns damas de honor foram separadas por equipas e vestiram-se com as cores de cada equipa e as decorações eram inspiradas em Hogwarts.O casal afirma que não podia estar mais feliz com o dia do enlace.