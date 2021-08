Facebook anuncia medidas para proteger contas de afegãos vulneráveis

O Facebook, que baniu os talibãs de todas as aplicações detidas pela plataforma, anunciou na quinta-feira medidas para proteger os utilizadores vulneráveis no Afeganistão, onde o grupo fundamentalista islâmico tomou o poder.

"Na última semana, as nossas equipas têm vindo a trabalhar 24 horas por dia para fazer tudo o que podemos para ajudar a manter as pessoas seguras", disse o diretor dos regulamentos de segurança do grupo, Nathaniel Gleicher, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

Seguindo recomendações de ativistas de direitos humanos, jornalistas e organizações não-governamentais (ONG), a rede social introduziu uma função que permite ao utilizador bloquear a conta "num só clique".