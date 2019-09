Facebook lança nova aplicação para encontros

A aplicação da rede social Facebook tem uma nova funcionalidade - o 'Facebook Dating'. A APP acaba de chegar aos utilizadores com mais de 18 anos, em alguns países do continente americano, que a partir de agora podem criar um perfil para encontros.A funcionalidade permite criar uma lista até nove pessoas, pelas quais o utilizador tenha uma atração. Essa lista não será visível para os outros amigos, a não ser que seja ativada a funcionalidade "paixão secreta" - o que acontece quando existe uma atração mútua ('match').

As sugestões de 'match' vão ser exibidas tendo em conta as preferências e atividade no Facebook e Instagram. No entanto, os utilizadores poderão continuar a enviar mensagens ou "likes" a outros perfis que se encontrem ativos na rede.



O gestor da aplicação, Nathan Sharp, explica que o 'Facebook Dating' é "sobre conversas" e permite facilitar que os casais se conheçam por meio de interesses comuns.



A APP apresenta várias medidas de segurança, sendo possível ativar para os amigos e família a localização em tempo real, durante o encontro.

If you’re in the US and 18+, you can sign up for a Facebook Dating profile today and match with people who have similar interests - or use Secret Crush to match with people you already know on Facebook and Instagram pic.twitter.com/QWHbhXHFq7