Falta de vacinas contra a Covid-19 para crianças é preocupante em África

O diretor do departamento de pesquisa económica na consultora NKC African Economics, Jacques Nel, alertou esta sexta-feira que a falta de vacinas contra a covid-19 especificamente para crianças é uma preocupação acrescida para o continente devido à juventude da população.

"Não há ainda vacinas disponíveis para as crianças, o que é preocupante no caso de África", disse o analista durante uma conferência virtual sobre as principais tendências económicas para este ano no continente, transmitida hoje a partir de Joanesburgo.

"As crianças não têm sintomas tão severos como os adultos, mas são capazes de transmitir a covid-19, e isso pode resultar num problema acrescido na obtenção da tão falada imunidade de grupo", disse o analista, considerando que "a pandemia de covid-19 vai continuar a ser um problema durante todo este ano".