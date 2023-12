Família compra 70 anos de Disney+ por engano. Queriam organizar viagem a parque temático da Disney

Uma família do Ilinois, nos EUA, comprou por engano nove mil euros em cupões para o Disney+, o que equivale a 70 anos de acesso ao serviço de streaming.Andie Coston, filha do casal que fez a compra, disse num vídeo publicado no TikTok, que os pais, de 8 anos, estavam a planear uma viagem de Natal para os 16 membros da família num parque temático da Disney, mas que fizeram a compra de cartões de oferta no 'Sam's Club', um serviço de descontos para membros, para tentar poupar algum dinheiro. Mal o casal sabia que estava a comprar cupões para o Disney+. Ao todo compraram 70 anos de streaming, conta.Andie pedia ajuda para tentar solucionar o problema, visto que os pais tinham gasto mais de nove mil euros. Esta terça-feira, a mulher publicou um segundo vídeo na rede social onde contava que tinha "acabado de receber uma mensagem de texto em que a Disney contactou os meus pais e está a transformar os 10 000 dólares do streaming da Disney em 10 000 dólares de bilhetes para os parques da Disney".Agradeceu aos utilizadores "que foram simpáticos", dando um polegar para cima, dizendo que "conseguimos resolver o problema" e disse aos "que foram maus" que "publicaram os meus comentários para que a Disney reparasse", acrescentando: "Ainda bem que isto está resolvido".Andie Coston apercebeu-se do erro quando os pais não conseguiam carregar cartões-presente online.