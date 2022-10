Família pede para tirar corpo de fascista espanhol Primo de Rivera do Vale dos Caídos

A família do fundador do partido fascista Falange Espanhola pediu esta segunda-feira a retirada do corpo de Primo de Rivera do Vale dos Caídos, o memorial da ditadura franquista que mudará de estatuto com a nova Lei de Memória Democrática.

Num comunicado, a família de Jose Antonio Primo de Rivera anunciou que pediu as autorizações necessárias para exumar os restos mortais do fundador da Falange, que até 2019 tiveram ao lado os do ditador Francisco Franco, para os levar "para um cemitério sagrado".

A família de Primo de Rivera, filho de Miguel Primo de Rivera, líder da ditadura espanhola de 1923 a 1930, justifica a decisão com nova Lei de Memória Democrática, aprovada pelo Senado de Espanha em 05 de outubro, que vai mudar o estatuto jurídico e a gestão do Vale dos Caídos, um recinto visto como de culto de Franco e do fascismo.