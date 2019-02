Famílias chinesas gastaram mais de 130 mil milhões de euros durante Ano Novo Lunar

Dados avançados esta terça-feira pelo ministério chinês do Comércio incluem gastos em lojas, viagens e restauração, entre 3 e 8 de fevereiro.

Por Lusa | 12.02.19

As famílias chinesas gastaram 1,01 bilião de yuan (130.642 milhões de euros) em compras, durante a semana de férias do Ano Novo Lunar, mais 8,5% do que no anterior, mas a menor subida homóloga desde 2011.

Os dados avançados esta terça-feira pelo ministério chinês do Comércio incluem gastos em lojas, viagens e restauração, entre 03 e 08 de fevereiro.

O comércio eletrónico foi, mais uma vez, um dos principais beneficiados da principal festa das famílias chinesas. Só o Jingdong (JD), uma das maiores plataformas de comércio 'online' da China, registou um aumento homólogo de ordens de 42,7%.