Farmacêutica brasileira produz primeiro lote da vacina russa Sputnik V

A farmacêutica brasileira União Química produziu o primeiro lote da vacina russa Sputnik V contra a covid-19, de acordo com um comunicado divulgado hoje pelo Fundo Russo de Investimento Direto (FIDR).

"Depois de passar pelo procedimento de controlo de qualidade do Centro Gamaleya, a vacina produzida pela União Química será exportada para outros países da América Latina no combate à covid-19", lê-se no comunicado do fundo soberano russo.

O FIDR transferiu para a União Química a tecnologia necessária para o início da produção, além de documentação científica e biomateriais.