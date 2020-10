Fãs de médium que previu o 11 de setembro dizem que Trump vai ficar surdo e com tumor cerebral após coronavírus

Dizia então que o presidente dos EUA "sofreria uma doença misteriosa em 2020 que o deixaria surdo e com um tumor cerebral", avança o jornal britânico Mirror.







Segundo os fãs, a vidente ganhou poderes após ficar cega numa tempestade de areia, foi esse infortúnio que lhe deu uma "segunda visão".

Baba Vanga nunca escreveu nenhuma das suas próprias previsões, mas o governo búlgaro levava-a tão a sério que a colocou na folha de pagamento do Estado e colocou secretárias ao seu serviço que anotavam as suas previsões.



Donald Trump confirmou estar com coronavírus esta sexta-feira, 2 de outubro, juntamente com a mulher, Melania.