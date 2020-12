O sexo virtual não começa e termina com um telefonema ou uma vídeochamada. De acordo com Healthline, o sexo virtual começa muito antes e há várias formas de o explorar. A publicação sugere 'sexting' (mensagens de cariz sexual) para começar e dá como exemplo o Snapchat ou o Whatsapp para iniciar as conversas por lá, ou até mesmo o Twitter, como forma de 'provocar'.







1. Eu quero usar palavras, sons, fotos ou vídeos para comunicar sexualmente?;





2. Que partes do corpo me sinto confortável para partilhar uma foto (

caso haja alguma e se quiser enviar)?





3. Quais os tipos da tecnologia a que tenho acesso ou que mais uso?





Quero fazer sexo virtual com alguém que conheço (por exemplo, parceiro ou amigo) ou quero fazer sexo virtual com alguém que não conheço?



5. Estou realmente confortável para fazer sexo virtual?

