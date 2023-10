Federação Lituana de Futebol multada em 10 mil euros por cânticos anti-Putin

Justas Lasickas,

A UEFA multou a Federação Lituana de Futebol (FLP) em 10 mil euros por um cântico anti-Putin após o jogo contra a Sérvia, em setembro.Segundo a emissora de televisão LRT,um dos jogadores da seleção lituana, exortou os adeptos a continuarem a cantar."Continuem a cantar, nós [pagaremos as multas com] os nossos bónus se for preciso", disse Lasickas na sua conta de Instagram.De acordo com a estação, cânticos semelhantes contra o presidente russo, Vladimir Putin, são frequentemente ouvidos noutros eventos desportivos na Lituânia. O mais popular, carregado de palavrões, teve origem em Kharkiv, na Ucrânia, após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.Em comunicado, a FLF disse que vai apresentar um recurso contra a multa.