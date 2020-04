Festa com 1000 pessoas dentro de casa em plena pandemia? Sim, é possível e aconteceu

A 'explosão' de casos de coronavírus nos Estados Unidos não está a surpreender o Mundo. Depois dos discursos descontraídos de Donald Trump, chegam agora vídeos e imagens de jovens norte-americanos em festas em casa com cerca de 1000 pessoas.As imagens foram gravadas durante uma 'house party' em Chicago e publicadas no Facebook. A conduta pouco prudente de centenas de jovens vai contra as múltiplas advertências de médicos e cientistas da cidade norte-americana que está a ser devastada pelo novo coronavírus.Nas imagens é possível ver que em apenas uma sala estão cerca de 100 pessoas a dançar, coladas umas às outras.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24