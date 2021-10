Fiat Uno 'português' de 1988 vendido por mais de 14 mil euros nos EUA

Em ótimo estado de conservação e com um motor 1.3 turbo capaz de entregar 105cv. Foram estes os principais pontos que levaram um licitador a pagar mais de 14 mil euros por um Fiat Uno português de 1988 num leilão nos Estados Unidos.A viatura foi importada para os EUA em 2020 e no passado dia 16 de outubro encontrou um novo dono após um leilão que contou com 29 licitações O Fiat Uno que foi um sucesso entre a década de 80 e 90 continua a apaixonar os colecionadores de carros históricos e terá mesmo sido isso que levou um licitador a pagar mais de 14 mil euros por um carro com mais de 200 mil quilómetros e de 1988.Entre as peças suplentes que o comprador levou com a vitória no leilão estão ainda um turbocompressor e um painel de instrumentos.