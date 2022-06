Filha de Eduardo dos Santos diz que não vai permitir que desliguem as máquinas e acusa médico de "plantar" informações

A filha do antigo presidente angolano, Tchizé dos Santos, afirmou esta terça-feira que não vai permitir que desliguem as máquinas a José Eduardo dos Santos e acusou o atual chefe do executivo, João Lourenço, de estar a fazer uma gestão política do caso.

Num áudio posto a circular nas redes sociais, sob a forma de recado "para quem anda a fazer os preparativos para o funeral do presidente emérito do MPLA", Tchizé dos Santos afirma que José Eduardo dos Santos "está vivo", com "todos os órgãos a funcionar" e o seu estado de saúde é estável.

Acusou ainda o médico João Afonso, que acompanha o ex-presidente há vários anos e com quem entrou em rota de colisão, de "andar a plantar" informações na comunicação social para preparar a opinião pública para a morte do antigo presidente, que governou Angola durante 38 anos, enquanto "tentam convencer a família" que deve autorizar os médicos a desligar as máquinas.