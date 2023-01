Já nasceu celebridade ou não fosse a única filha da lenda do rock, Elvis Presley. Lisa Marie Presley, cantora que desde cedo aprendeu a viver com "o fardo" (palavras da própria) de ser filha do ‘rei’ e que dizia que "a fama é um monstro" morreu esta sexta-feira aos 54 anos, depois de sofrer uma parada cardíaca em sua casa, em Calabasas, em Los Angeles.









Ver comentários