Filho de antigo presidente da Alemanha esfaqueado até à morte em Berlim

Fritz von Weizsäcker, filho do primeiro Presidente da Alemanha reunificada, foi esfaqueado até à morte em Berlim esta quarta-feira, segundo avança a imprensa internacional.O médico e dono de uma clínica privada tinha acabado de dar uma palestra sobre doenças hepáticas e o atacante, que assistia na primeira fila, feriu von Weizsäcker com uma faca.Apesar da rápida assistência médica, o filho de Richard von Weizsäcker não conseguiu resistir aos ferimentos.O agressor foi detido no local, não se sabem ainda quais as motivações que levaram ao ataque.