Filho de Bolsonaro namorou com filha de assassino da ativista Marielle Franco

Relação entre a família do presidente com o homicida ainda não foi investigada.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 19:49

Um dos filhos do actual presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, namorou a filha do sargento reformado da Polícia Militar Ronnie Lessa, preso esta terça-feira sob a acusação de ter efectuado os disparos que em 14 de março do ano passado mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, depois de uma perseguição pelas ruas do Rio de Janeiro. A confirmaçãop desse namoro foi feita pelo inspetor que comanda as investigações da morte de Marielle e prendeu Lessa, Giniton Lages.

"Isso tem (o namoro entre a filha do suspeito e um dos filhos de Bolsonaro), mas para nós, isso não importou na motivação delitiva. Isso vai ser enfrentado num momento oportuno, não é importante para este momento", afirmou o chefe do Departamento de Homicídios em conferência de imprensa após a prisão do suspeito. O inspetor não identificou, no entanto, qual dos filhos de Bolsonaro namorou a filha de Ronnie e deixou claro que uma eventual relação entre o presidente e o homicida não foi alvo de investigação.

Ronnie, que ao mesmo tempo que fazia carreira de sucesso na polícia comandava a segurança de um dos principais contraventores do Rio de Janeiro e é famoso pela habilidade com armas e pela frieza, foi preso no condomínio Vicendas da Barra, um conjunto de casas confortáveis de frente para o mar cercadas de seguranças particulares. É o mesmo condomínio onde vive o presidente Jair Bolsonaro, a mulher, Michelle, e um dos filhos, Carlos.

Esta terça-feira, pouco depois das prisões de Ronnie e de outro ex-polícia, Élcio Vieira de Queiroz, acusado de ser o motorista do Cobalt que perseguiu o carro de Marielle pelas ruas do Rio e de onde supostamente o ex-sargento atirou, Jair Bolsonaro foi indagado sobre uma foto em que aparece ao lado do principal suspeito do crime. Bolsonaro minimizou o facto, afirmando que tirou fotos ao longo da vida com milhares de polícias.

Além da casa que possui no mesmo condomínio de Bolsonaro, Ronnie, cuja reforma líquida é de 1700 euros, tem igualmente uma mansão de luxo em Angra dos Reis, com acesso directo ao mar e uma lancha na garagem. Curiosamente, apesar de nos bastidores da polícia Ronnie ter fama de levar vida dupla e ser considerado um assassino de aluguer responsável por muitos crimes, ele nunca tinha sido investigado nem tinha cadastro