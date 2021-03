Filho de Bolsonaro sobre proteção contra Covid-19: "Enfiem a máscara no rabo"

Contrário, como o pai e os irmãos, ao uso da máscara protetora contra a Covid-19, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, respondeu de forma ofensiva aos que defendem o uso da proteção facial. Numa live feita de dentro do próprio carro, Eduardo Bolsonaro, evidenciando muita irritação, respondeu assim às críticas que recebeu por não ter usado máscara numa cerimónia oficial em Israel, onde passou pelo vexame de ser repreendido em público por isso e ter sido obrigado a pôr o acessório, sob risco de ser preso ou expulso do país.





O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-RJ) sugeriu que as pessoas "enfiem a máscara no rabo". A declaração foi feita em uma live em seu perfil no Instagram, na quarta-feira (10/3).



As afirmações foram dadas no dia que o Brasil atingiu recorde de mortos por Covid-19: 2.349. pic.twitter.com/7NHDcs0qt5 — Fala Nordeste (@nordeste_fala) March 11, 2021

"Eu acho uma pena que essa imprensa mequetrefe que a gente tem aqui no Brasil fique dando conta de cobrir apenas a máscara. Ah, a máscara, está sem máscara, está com máscara... Enfia a máscara no rabo, pôrra!", disparou o filho "03" de Bolsonaro, que não chama os filhos pelo nome mas sim pelo número correspondente à ordem de nascimento.





Em Israel, onde esteve esta semana numa polémica viagem para conhecer um spray que, segundo o pai dele, "é milagroso" e pode acabar com a Covid-19, Eduardo Bolsonaro e toda a comitiva oficial brasileira passaram por grandes constrangimentos, incluindo o ministro brasileiro dos Negócios Estrangeiros, o ultra radical de direita Ernesto Araújo. A comitiva, que se recusava a usar máscara em atos públicos, desrespeitando as leis vigentes em Israel, foi impedida de visitar vários departamentos do governo local e acabou admoestada publicamente através do sistema de som durante uma cerimónia oficial para que colocasse imediatamente a máscara ou se retirasse, e todos, incluindo o filho de Bolsonaro, tiveram de cobrir os rostos com a protecção, mas ainda levaram uma descompostura pelo mau exemplo que estavam a dar.