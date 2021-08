Filho de Bolsonaro visita Trump e convida ex-presidente dos EUA para reunião no Brasil

Eduardo Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, reuniu-se na segunda-feira com o ex-Presidente norte-americano Donald Trump e convidou-o a participar num encontro com dirigentes de partidos conservadores no país sul-americano.

"Estamos juntos numa convergência de ideais e hoje pude trocar experiências com o Presidente Trump sobre o Brasil e os Estados Unidos", escreveu Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, numa mensagem publicada na rede social Twitter, acompanhada de fotos em que este, a mulher e a filha aparecem ao lado do ex-governante dos Estados Unidos.

"Aproveitei para o convidar a visitar nosso país quando julgar conveniente e, quem sabe, participar de um CPAC-Brasil", acrescentou o deputado que está nos Estados Unidos.