O mistério em torno da morte do cirurgião colombiano Edwin Arrieta, de 44 anos, na Tailândia adensa-se. Esta sexta-feira, o site argentino Infobae avançava que a relação entre a vítima e o homicida, Daniel Sancho, de 29, assentava em duas coisas: dinheiro e sexo. O chef espanhol garante que é heterossexual e que tinha namorada (que entretanto o deixou), mas também admite o ‘affair’ com o médico, levando assim as autoridades a suspeitar que este mantinha uma relação gay apenas a troco de dinheiro.









