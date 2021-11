Filhos de pastora brasileira que encomendou morte do marido na prisão por homicídio

Dois dos 55 filhos naturais e adotivos da pastora evangélica e ex-deputada Flordelis dos Santos foram esta semana condenados pela morte do também pastor Anderson do Carmo, marido da ex-parlamentar, que está presa como autora moral do crime. O homicídio, em junho de 2019, chocou o Brasil pela brutalidade e por envolver vários membros da família, e o julgamento de Flordelis e outros oito filhos e netas deve acontecer em 2022.









Flávio dos Santos Rodrigues, filho natural de Flordelis, foi condenado a 33 anos e dois meses de prisão como autor dos mais de 30 disparos que mataram Anderson na garagem de casa, em Niterói, grande Rio de Janeiro, quando o pastor e a mulher voltaram de madrugada após uma noite de orgia. Lucas César dos Santos Sousa, filho adotivo, apanhou sete anos e meio. Deu a arma ao irmão, mas colaborou com a Justiça.

Flordelis viu o mandato parlamentar anulado a 2 de agosto e, sem a imunidade parlamentar a protegê-la, foi detida. Durante o processo, vários filhos acusaram-na de ser pessoa fria e ambiciosa e de, antes dos disparos fatais, ter tentado matar o marido várias vezes com veneno. Como despedida, deu a Anderson uma noite inesquecível nas horas que antecederam o crime. Os dois fizeram sexo em cima do carro numa rua do Rio e foram a uma boîte de troca de casais.